Matinée emploi vendredi à Hérouville Saint Clair

Les Matinées de l’Emploi proposent aux entreprises et autres partenaires de la Ville d’Hérouville Saint-Clair (institutionnels régionaux, acteurs de l’insertion professionnelle et de l’emploi, les organismes de formation etc.) souhaitant répondre à un besoin de recrutement immédiat, de rencontrer les demandeurs d’emplois spontanés ou identifiés par la ville.

Les matinées de l’Emploi se déroulent une fois par trimestre (un vendredi matin) à l’Hôtel de ville d’Hérouville Saint-Clair.



Ces temps d’échanges permettent aux candidats à l’emploi issus des quartiers prioritaires de rencontrer des recruteurs afin d’accéder à des offres d’emploi à pourvoir immédiatement, mais aussi de prendre un premier contact direct avec des employeurs, leur laisser leur curriculum vitae (CV).



Venez donc avec plusieurs CV pour décrocher un emploi dans le secteur d'Hérouville Saint Clair.

Ecoutez Mohamed Habib, maire adjoint chargé de l'emploi et de l'insertion professionnelle à la mairie d'Hérouville: