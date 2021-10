Trou sur l'A13 : le point sur la circulation

Le trou, à hauteur de la commune de La Haie Tondue, est de grande taille : 6 mètres de long, 3 mètres de large et 3 mètres de profondeur... Pas moins de 60 m3 d'un mélange de sable et de ciment ont été nécessaires pour combler le trou. Un événement peu courant qui a des conséquences sur la circulation routière.

Depuis dimanche, les véhicules ne circulent que sur les voies de droite dans les deux sens à hauteur de Clarbec. Pour éviter toute détérioration supplémentaire de la chaussée, les véhicules de plus de 7,5 tonnes n'ont pas le droit de circuler entre Caen et l'échangeur de Pont L'Evêque. Tous les autres véhicules sont aussi limités à une vitesse de 70 km/h dans le sens CAEN-PARIS et 90 km/h dans le sens PARIS-CAEN aux abords de la zone de travaux.

Aucune amélioration n'est prévue en tout cas avant ce jeudi, date de conclusion des études menées sur place.