L'association A vue de Truffe appelle aux dons

Avec l’association A vue de Truffe, il a formé 11 chiens, remis à des déficients visuels normands. “Les chiens sont d’abord envoyés pendant un an dans des familles d’accueil, c’est un moyen pour nous de les sociabiliser” explique Laura Crevon, éducatrice.

La formation des chiens coûte 18 000€

Au bout d’un an, les familles doivent les présenter tous les jours à l’Ecole afin qu’ils apprennent le guidage au harnais, notamment lors des sorties et des promenades en ville. A l’âge de 2 ans, l’animal est ensuite définitivement remis à son propriétaire. “Il est important de souligner que cette démarche est totalement gratuite pour le déficient visuel” poursuit-elle. La formation du chien coûte cependant 18 000€. A vue de Truffe appelle donc aux dons et recherche des partenariats. Au cours de l’année 2014, 10 chiens seront remis à des mal-voyants alors que l’association compte encore 18 demandes en attente.

Pratique. 138 rue de l’Eglise à Hérouville. Tél. 02 31 39 61 53 ou sur www.avuedetruffe.fr