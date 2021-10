Des vacances pour vos enfants

Basée à Hérouville-Saint-Clair, l'Union normande des centres maritimes et touristiques est un organisme de vacances qui propose aux jeunes des séjours à tarifs abordables tout au long de l'année. En tout, 25 salariés et 400 saisonniers travaillent pour l'association active depuis 1949.

« Nous nous occupons de la gestion de onze centres, huit dans le Calvados, deux en Savoie et un en Haute-Savoie », précise Monique Leslé, la présidente de l'UNCMT. L'association loue également une dizaine de structures, dont l'une sur l'île d'Oléron et une autre en Dordogne.

Activités à la carte

Centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, classes d'environnement campagne, mer ou montagne, accueil de scolaires les séjours à destination des enfants et des adolescents offrent un grand nombre d'activités à la carte, du VTT au char à voile ou au catamaran pour les centres de bord de mer et du ski de fond à la randonnée pour ceux situés en montagne.

Pratique. UNCMT, 4 avenue du Parc Saint-André, Hérouville. Tél. 02 31 46 80 40.



