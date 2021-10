Un trou béant sur l'A13 : les poids lourds interdits de circulation

L'A 13 en direction de Paris interdite aux poids lourds ! Un trou béant de plus d’un mètre de diamètre s’est creusé subitement sur la chaussée, entre la Haie-Tendue et l’échangeur de Pont-l’Evêque. Cette dégradation présentant un risque sérieux pour la circulation des poids lourds, ces derniers sont donc déviés.

Les véhicules de plus de 7,5 tonnes venant de Caen seront déviés par la RD 613 et la RD 579.

Les véhicules de plus de 7,5 tonnes venant de Cabourg et souhaitant se diriger vers Paris seront déviés par la RD 400 et l'A13 en direction de Caen et reprendront ensuite la déviation par la RD 613.

La bretelle d'entrée dans le sens Caen-Paris au niveau du diffuseur de la Haie Tondue sera interdite à tous les véhicules.

Les voies de gauche de l'A13 resteront neutralisées de part et d'autre de l'affaissement constaté au niveau du PR 187+150 sur 500m de part et d'autre dans le sens Caen-Paris et sur 200m de part et d'autre dans le sens Paris-Caen. Les intempéries pourraient être à l’orgine de l’affaissement subit de la chaussée……