Nuit de cambriolages près d'Alençon

Série de cambriolages, près d’Alençon.

Dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 février, un cambriolage est commis dans un magasin de téléphonie mobile à Mamers. une vingtaine de téléphones portables de toutes marques ont été volé.

Dans la même nuit, trois cambriolages ont été commis à Neufchâtel-en-Saosnois.

Le premier dans les locaux de l'Office National des Forêts où un groupe électrogène et de l'outillage sont dérobés. Le second est perpétré dans le garage d'une habitation principale. Une tronçonneuse et une perceuse à percussion sont volées. Le dernier cambriolage concerne une entreprise spécialisée dans l'électricité. 5 bobines de câbles ainsi que des appareils de mesure électrique sont subtilisés.