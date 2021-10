Les jeunes rêvent de passer la Saint-Valentin avec David Beckham et Natalie Portman

Cette enquête s'est interrogée sur le sens que donne les jeunes âgés de moins de 35 ans à la Saint-Valentin. Visiblement, les avis divergent selon l'âge. Les aînées préfèrent passer ce 14 février avec Georges Clooney ou Jean-Jacques Goldman, quand les plus jeunes optent pour David Beckham. Chez les hommes, ce sont Sophie Marceau et Mylène Farmer qui gagnent contre Natalie Portman pour la jeune génération.

Et surprise de ce sondage : les moins de 35 ans sont les plus fidèles. Seuls 4% avouent avoir déjà fauté contre 17% chez les 55 ans et plus. Les jeunes sont aussi les plus romantiques. La Saint-Valentin est une fête importante pour six d'entre eux. Une belle occasion de mieux connaître les sentiments de l'autre, estiment 47% de sondés.

Mais, les attentes diffèrent selon si l'on est une femme ou un homme. Les Françaises espèrent d'abord déballer un bijou (27%), alors que ces messieurs comptent offrir un dîner au restaurant (27%). Le budget devrait se situer entre 15 et 50 euros pour un tiers des répondants.

Cette enquête a été réalisée du 5 au 10 février auprès d'un échantillon de 1.668 répondants.