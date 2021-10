Tempête Ulla dans la Manche, alerte orange

Le département de la Manche est placé en vigilance orange ce vendredi 14 février. Voici l'intégralité du bulletin de vigilance émis par Météo France à 6h00.

Situation actuelle :

Une dépression très creuse s'approche sur l'Atlantique, son centre se dirigeant vers l'Irlande, elle génère des vents tempétueux et de fortes vagues. Le vent de sud est déjà assez fort ce matin à la pointe bretonne avec des rafales de 80km/h sur le littoral sous une pluie soutenue.



Evolution prévue :

Paramètre Vent:: la vigilance orange concerne les départements du Finistère, des Côtes d'Armor, du Morbihan et de la Manche.

Le vent de sud puis sud-ouest va progressivement se renforcer cet après-midi, les rafales dépassant par endroits les 100km/h, mais c'est ce soir que l'on observera les plus fortes rafales: elles atteindront généralement 100 à 120 km/h dans l'intérieur des terres sur le Finistère, 100 à 110km/h sur les Côtes d'Armor, l'ouest du Morbihan ainsi que le département de la Manche. Le long des côtes de la Cornouaille au Trégor, on s'attend à des pointes à 130km/h, jusque 140 km/h sur les caps les plus exposés.

Paramètre Vagues-submersion:

la dépression est prévue sur l'Irlande dans la nuit de Vendredi à Samedi. Elle est accompagnée de vents tempétueux générant de très fortes vagues sur la façade atlantique et en entrée de Manche à partir de Vendredi soir.

Cette perturbation provoquera une surélévation du niveau de la mer (qu'on appelle surcote) avec des coefficients de marée de 81 pour la pleine mer de Vendredi soir et 84 pour la pleine mer de Samedi matin. En conséquence, le niveau de la mer sera élevé.

La conjugaison de ces niveaux marins élevés et de ces fortes vagues risque d'engendrer, surtout au moment de la pleine mer, des submersions sur les parties exposées ou vulnérables du littoral des départements concernés.

Vigilance orange pour le littoral du Finistère, du Morbihan :

période à risque : du vendredi 14 février 15h au samedi 15 février 10h.

Heures de pleine mer :

Concarneau : 16h42 vendredi soir et 04h53 samedi matin.

Lorient : 16h46 vendredi soir et 04h55 samedi matin.

Vigilance orange pour la Loire Atlantique :

période à risque : du samedi 15 février 00h au samedi 15 février 10h.

Heures de pleine mer à Saint-Nazaire : 04h43 samedi matin.

Dans une moindre mesure, les départements de la Seine Maritime, de la Manche, de l'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor, de la Vendée, sont en vigilance vagues-submersion jaune.