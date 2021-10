Le groupe U2 sur la scène des prochains Oscars

Ce sera la première fois que le groupe chante le titre en direct, ont précisé les producteurs de la 86e cérémonie des Oscars, Craig Zadan et Neil Meron.

La chanson, qui a déjà remporté un Golden Globe, est extraite du film "Mandela : un long chemin vers la liberté", une biopic du leader sud-africain décédé l'an dernier.

Le titre fait figure de favori, mais aura néanmoins un concurrent de taille avec "Let it go", la chanson extrêmement populaire du dessin animé de Disney "La reine des neiges".

Deux autres chansons sont en lice : "Happy" (extraite de "Moi, moche et méchant 2") et "The Moon Song" (du film "Her").

Un cinquième titre, "Alone Not Yet Alone", était initialement en compétition. Mais l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma, qui organise les Oscars, a révoqué sa nomination après avoir appris que son auteur avait envoyé un courriels aux membres de l'Académie pour promouvoir la chanson -- une entorse au règlement.

Les Oscars, qui clôturent la saison des prix hollywoodiens, se tiendront le 2 mars au Dolby Theatre, au coeur d'Hollywood.

Selon les producteurs, le fil rouge de la soirée sera "le héros de cinéma".