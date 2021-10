Arrêté après avoir publié des vidéos sur Youtube

Le 3 décembre dernier, un homme publie sur le site Youtube une vidéo de lui à moto. On le voit rouler à 170km/h en ville et faire des dépassements dangereux. L'enquête a permis d'identifier le pilote et la moto.

En janvier, deux autres vidéos ont été postées avec le même pilote et la même moto. Cette fois, le conducteur atteint les 215km/h sur une route départementale et les 170km/h sur une traversée de village.

Le jeune homme, né en 1990 et demeurant à Ourville-en-Caux, a été convoqué par les services de police le mardi 4 février et placé en garde à vue. Il a reconnu au cours de celle-ci les faits, prétextant un coup de blues pour justifier sa vitesse.

Il est convoqué en justice le 3 juin, et a été remis en liberté.