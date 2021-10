La Marine Nationale cède une partie de son patrimoine

Les services de l'Etat, les représentants de la Marine Nationale, et de l'autorité qui gère le port de Cherbourg, Ports Normands Associés (PNA) ont signé ce lundi 10 février des contrats de cession de 317 hectares de domaine maritime à l'est de la rade de Cherbourg. Cela permettra à PNA de disposer de ces surfaces pour étendre le port de commerce et accueillir les futures activités qui découlent des énergies marines renouvelables.

La Marine Nationale cède donc 304 ha d'emprise marine en rade de Cherbourg, ainsi que 13 hectares de fortifications, la digue de Collignon ainsi que l'île Pelée et son fort.



Pour la préfète de la Manche, Danièle Polvé-Montamasson, il a fallu accorder le calendrier administratif et le calendrier économique :

Il s'agit d'une étape importante pour PNA, comme l'explique son président et également président de la région Basse-Normandie, Laurent Beauvais :

A terme, cette partie est du port accueillera les usines de construction de pâles d'éoliennes offshore. La construction des bâtiments devrait début fin 2014, pour exploitation début 2016. Le sous-préfet de Cherbourg, Yves Husson, précise les grands rendez-vous :