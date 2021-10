Inauguration de l'Unité de chirurgie ambulatoire du CHU de Rouen

Qui n'a jamais voulu quitter l'hôpital le jour même de son opération ? C'est désormais possible au CHU de Rouen avec l'Unité de Chirurgie Ambulatoire (UCA), inauguré

un peu tardivement, ce vendredi 7 février. Cette section existe depuis septembre 2012. "C'est pas plus mal de le faire maintenant, on voit que cela fonctionne comme ça", estime

Bernard Damur, directeur général du CHU de Rouen. En effet, sur la période 2013, une personne sur trois hospitalisée a bénéficié de ce service, sur proposition du

chirurgien. L'objectif annoncé est d'une personne sur deux d'ici 2016. Installé dans l'ancienne aile d'ophtalmologie, la chirurgie ambulaire reçoit entre 25 et 30 patients par

jour. Elle est ouverte du lundi au vendredi, de 7h à 19h. L'unité dispose de trois salles opératoires. Une quatrième salle sera ouverte partiellement (3 jours par semaine)

au printemps 2014.



Et pour le patient ?



Le patient est installé dans un fauteuil ou un lit mobile à son arrivée. Il y restera jusqu'à son départ, même durant l'opération. Les transferts de lit sont ainsi diminués,

et le confort du patient s'en trouve amélioré. Les pathologies traitées sont très larges : l'orthopédie, la chirurgie vasculaire, ou encore la pneumologie ne sont que quelques

exemples. Le compte rendu du patient est rédigé le jour même, et envoyé au médecin traitant. L'appréhension est toujours là bien sûr, mais rentrer chez soi le soir même

permet de relativiser l'épreuve. "C'est encore la meilleure façon de soigner", disait Simone Veil. Un suivi médical téléphonique est prévu, et le patient est incité

à contacter l'hôpital si la moindre complication survient.