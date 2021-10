Au tribunal : elle a eu la peur de sa vie

Le 10 décembre dernier, il est 15h30 lorsque la jeune fille quitte le collège. Dix minutes plus tard, elle est en train de rentrer chez elle et passe par la porte de derrière. Elle entend du bruit, mais ne s’inquiète pas, croyant qu’il s’agit de sa mère. Soudain, un inconnu, J. M., surgit devant elle. Il porte des gants et tient dans sa main droite un tournevis. “Ne me regarde pas”, lui lance l’intrus. “Quel âge as-tu ?” “11 ans”, répond l’adolescente. Il l’emmène dans la chambre de sa sœur, puis finalement dans la sienne.

Séquestration

L’homme, fébrile, tâtonne. Finalement, il lui voile les yeux à l’aide d’un collant. La mère rentre. “Est ce toi qui a l’iPad”, crie-t-elle à sa fille. L’agresseur lui fait signe de répondre. L’adolescente indique à sa mère de monter. Une fois. Deux fois. “Elle avait une drôle de voix”, se souvient la mère. Elle finit par aller à l’étage. A peine est-elle au haut de l’escalier qu’elle est à son tour attrapée par le ravisseur. Ce dernier lui met un pull dans la bouche, puis la ligote. Ensuite, il l’enferme dans le placard de la chambre de la plus jeune en prenant soin de bloquer la porte avec le lit.

La femme parvient à ôter son bâillon. Elle s’inquiète. Sa fille est seule de l’autre côté avec lui. Alors, elle se met à parler au ravisseur. Elle lui propose de l’argent. Des tickets “restaurant”. Elle lui en donne 12. En revanche, elle n’a pas de billet. Le seul argent présent est celui de la tirelire. L’adolescente le lui propose. Il accepte. La mère lui demande de partir car qu’elle doit absolument aller chercher sa petite dernière. Cela le décontenance. Il se rend, enlève son bonnet et demande aux victimes d’appeler la police. La mère lui fait la morale. J. M. repart par la fenêtre avec en poche 50 € et quelques titres “restaurant”. Il a été condamné à cinq ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve pendant deux ans.