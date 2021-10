"Grève" des avocats d'Alençon au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe

Les avocats du barreau d'Alençon viennent de décider d'exercer leur "droit de retrait" : ils n'iront plus au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, ils estiment que leur sécurité y est en danger.

Début janvier, le bâtonnier avait adressé un courrier au préfet et à l'administration pénitentiaire, pour demander une "table ronde" afin améliorer les conditions de travail et la sécurité des avocats dans cette prison, présentée comme la plus sécurisée de France.

Mais pas de réponse. Et les soucis ont continué. Les avocats ont peur. Plusieurs se sont retrouvés en difficulté face à des détenus violents. Tant que des solutions n'ont pas été trouvées, il ont donc décidé de ce "droit de retrait", notamment pour les commissions de disciplines des détenus.

Me Bertrand Deniaud, bâtonnier du barreau d'Alençon :