Sortir dans la Manche: mardi 4 février

A partir de mardi et jusqu'à dimanche, places à la 21ème rencontre images et sons organisée par le centre d'animation des Unelles à Coutances.





Le festival « La tête ailleurs » se poursuit à Avranches sur le thème du Japon. Demain mercredi, à la bibliothèque à 16 h Rendez-vous pour une Heure du conte kamishibaï Et le soir au cinéma le star, à 20 h 30 Film TEL PERE, TEL FILS. Drame de Hirokazu Koreeda. Un architecte, obsédée par sa réussite professionnelle, forme avec sa jeune épouse et leur fils de 6 ans une famille idéale. Mais la maternité où est né l’enfant leur apprend que deux nourrissons ont été échangés à la naissance…



Dans le cadre de la saison Villes en Scène avec le Conseil Général de la Manche, la commune de Port-Bail vous propose le spectacle théâtral PROSPER et GEORGE par la Compagnie de l'Atelier Théâtre Actuel le Mardi 4 FEVRIER 2014 à 21H00 dans la salle Omnisports de Port-Bail. "Avril 1833, une courte idylle entre Prosper MERIMEE et George SAND... Dans l'appartement de Sand, quai Malaquais à Paris, le duo d'amoureux va vivre une semaine d'une passion dévorante. En ce lieu s'y croisent virtuellement HUGO, STENDHAL, MUSSET... On assite, au delà de l'échange entre deux amoureux qui se consument, au duel d'écrivains qui comparent leur plume. Le jeu de séduction est délicieusement revisité. Du doute au rire, du rire aux larmes en passant par des répliques au comique irrésistible, les deux comédiens nous offrent un pur moment de bonheur. A partir de 10 ans - Durée 1H15