Légère baisse de la délinquance en Seine-Maritime

Selon les chiffres, la délinquance de proximité (qui concerne les vols à main armée, avec violence, avec effraction etc.) ont baissé de 2% en 2013 par rapport à 2012. “La délinquance de proximité baisse de manière constante depuis 2005”, a précisé le préfet.

En ce qui concerne les cambriolages, ceux-ci augmentent de 8,6% sur l’année qui vient de s’écouler et passent de 5256 en 2012 à 5706 en 2013. Malgré cette hausse inquiétante, les élucidations sont de plus en plus nombreuses, 782 faits de cambriolages élucidés contre 730 en 2012 (+7%).

L'année 2014 commence mal

Concernant la sécurité routière, si l'année 2013 s'était bien terminée avec une baisse significative du nombre de tués sur la route, l'année 2014 ne débute pas sous les meilleurs auspices. Le préfet a rappelé que de nouvelles dispositions préventives allaient être mises en place.

Si les violences sexuelles restent stables en 2013 (577 contre 570 en 2012), les violences physiques non crapuleuses (dont l’objet n’est pas le vol), augmentent de 3%. Le taux d’élucidation des atteintes volontaires à l’intégrité physique (violences sexuelles, crapuleuses, non crapuleuses et menaces chantages) s’élève à 63% soit 2/3 des faits élucidés en Seine-Maritime. De quoi en dissuader plus d’un.