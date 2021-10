Sorties : que faire à Rouen cette semaine ?

SPECTACLE JEUNESSE

La course aux chansons

Avec une bonne dose d’humour et de fantaisie, Marie Nimier invente une pièce joyeuse à voir en famille à partir de 6 ans, caricaturant les jeux télévisuels.

Pratique. Du 3 au 6 février au Théâtre des deux rives à Rouen. Tarifs 4 à 19€. Tél. 02 35 70 22 82

THEATRE

Les échappées belles de la MDU

La compagie Adhok évoque les pertes de mémoire des séniors : un sujet d’actualité abordé de manière poétique et humoristique dans deux pièces originales.

Pratique. Mardi 4 février à 13 et 20h. MDU à Mt St Aignan. Tarifs 5 à 9€. Tél. 02 35 76 93 01

Cent ans dans les champs

Inspiré par des témoignages oraux et des documents d’archive, Hélène Mathon crée une pièce à la fois sensible et drôle et révèle le quotidien des gens de la terre.

Pratique. Mardi 4 février à 20h30. Le rive gauche à St Etienne du Rouvray. www.ville-saintetiennedurouvray.fr. Tél. 02 32 91 94 94

CINEMA

La tête en l’air

Film d’animation d’Ignacio Ferreras sorti en 2012, La tête en l’air, projeté dans le cadre des ciné Campus retrace les aventures d’Emilio, un retraité trompé par sa mémoire défaillante : une belle histoire humaine et drolatique.

Pratique. Mercredi 5 février à 20h, au Cinéma l’Ariel à Mont St Aignan. Tarifs 3,3/5,8€

Avishai Cohen trio

Compositeur amateur d’échange et inspiré par le métissage, le contrebassiste explore les confluences entre musique andalouse, arabe et hébraïque : une invitation au voyage.

Pratique. Jeudi 6 février à 20h. Le 106 à Rouen. Tarifs 20 à 28€. www.le106.com

Rick Margitza au chat vert

Saxophoniste américain, Rick Margitza intègre le Miles Davis Group en 1988 et enregistre avec la star 3 albums. Collaborant avec les plus grands, de Chick Corea à Maynard Ferguson, il se forge un style à part : un talent à découvrir en quatuor dans l’intimité du chat vert.

Pratique. Jeudi 6 février à 21h. Le Chat vert à Rouen. Tarif 25€. Réservations au 06 03 90 23 26

Le chant des oiseaux de Féloche

Féloche explore l’universalité du Silbo, signal de communication inspiré par le chant des oiseaux pratiqué traditionnellement dans les îles canaries. A la mandoline, il puise dans ses racines un langage musical digne de l’esperanto.

Pratique. Jeudi 6 février à 20h30. ECFM de Canteleu. Tarifs 7,7 à 11€. Tél 02 35 36 95 80

DEDICACE

BD: Invités de marque

Les auteurs americains Joseph Lambert et Deff Backderf, actuellement en lice pour un prix au festival d’Angoulême viendront à la rencontre de leurs lecteurs presenter leurs dernières publications.

Pratique. Jeudi 6 février à 15h. Librairie Au grand nulle part à Rouen. Entrée libre. Tél. 02 35 98 01 84