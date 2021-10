Caen handball : un promu ambitieux

Parmi les cinq nouvelles têtes figuraient trois anciens cherbourgeois, rompus aux joutes de la Nationale 1, Simon Maillard, Romain Capelle et Youssef Namir, auxquels s'ajoutaient Mathieu Alexandre, de retour au club, et Jean-Baptiste Martin, arrivé en provenance de Falaise. Avec ce recrutement ambitieux, combiné à un renforcement du staff autour du très réputé entraîneur Christian Le Moal, Caen visera clairement l'accession en Nationale 2. Le Caen HB s'élancera pourtant dans la peau d'un promu en N3. Un promu dans une excellente dynamique, toutefois, puisqu'il a survolé les débats la saison dernière en Pré-Nationale (24 victoires, un nul et une défaite), concrétisant à merveille la première étape du plan de redressement concocté à l'été 2009 par la nouvelle équipe dirigeante. Le projet établi doit redonner à Caen son lustre d'antan.



