La réserve du SMC visera le maintien

'Le but est d'abord de retrouver le groupe, puis de travailler sur le foncier pendant une dizaine de jours avant d'attaquer le travail plus athlétique”, détaille Sébastien Bannier, entraîneur de l'équipe réserve et directeur du centre de formation. Les U19, deuxièmes de leur championnat la saison dernière, étaient également de la partie. 'Comme l'an passé, nous avons décidé de faire un groupe unique pour avoir un esprit et des principes de jeu communs, explique Sébastien Bannier. Nous procéderons ainsi en cours de saison, ce qui n'était pas le cas auparavant”.

Nouveau management

Maintenue de justesse en CFA en fin de saison dernière, l'équipe réserve du Stade Malherbe s'attend à vivre une seconde saison difficile. La diminution du nombre de joueurs professionnels en équipe première la privera en effet de renforts de taille. “Ce sera un autre management et il faudra jouer avec tous ces paramètres, annonce Sébastien Bannier. Mais on sait qu'il est compliqué de jouer en CFA sans les cadres que sont les professionnels”. Pour tenter de décrocher le maintien tout en “développant une meilleure qualité de jeu que la saison dernière”, le double objectif annoncé, le staff de l'équipe réserve du Stade Malherbe a “fait évoluer les choses” dans son mode de fonctionnement. “Le groupe commun permet de renforcer la concurrence, indique Sébastien Bannier. À côté de cela, on essaie de travailler sur les contenus, la pédagogie et le bien-être des joueurs pour les aider à exploiter au mieux leur potentiel. Car si on aura un effectif rajeuni cette saison, il y aura des joueurs de talent en CFA. On a confiance en eux”.

