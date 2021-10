La French Cup, une 20e édition très attendue sur la glace de Rouen

Lancée en 1994, cette compétition internationale de patinage synchronisé accueillent les meilleures équipes du monde et figure parmi les plus grands événements de la discipline. Cette année 39 équipes représentant 10 nations défileront sur la glace dans trois catégories différentes: les juniors (de 12 à 19 ans), les seniors (+14 ans) et les novices (-15 ans). Qui détrônera les Finlandaises, royales l’an passé ? La veille de la compétition, ce jeudi 30 janvier, les équipes paradent dans le centre ville de Rouen à partir de 18h15 avant de réaliser un flash mob sur la place de l’hôtel de ville.

Pratique. Vendredi 1er février : 14h30 programme courts Novice A et Junior, 20h: programme court senior. Samedi 2 janvier : 14 h programme libre junior, 20h programme libre senior. Patinoire de l'île Lacroix, à Rouen. Infos sur le site www.frenchcup.fr