Interview : Benjamin Nivet avant SM Caen-Troyes

Forcément heureux de retrouver un public et une région qui lui ont permis de vivre "cinq très belles années, autant sportives qu'humaines" même s'il "regrette d'être parti sur un échec", l'ex-numéro 10 du SM Caen est également conscient des carences de sa formation actuelle : "Au niveau comptable, on n'est pas dans le tempo de nos ambitions. Intrinsèquement, on a les moyens d'être dans le quinté de tête mais nous avons des difficultés à trouver l'équilibre entre notre défense et notre attaque. On est un peu dans le même cas que Caen, dans les secondes qui suivent la perte du ballon, on est en grand danger" a ainsi précisé Nivet.

Il n'en demeure pas moins que "Benj" voit cette confrontation "comme un vrai bon match de football" même si "Troyes est peut-être une équipe qui convient à Caen par son envie de jouer et de ne pas bétonner comme le font la plupart des visiteurs à d'Ornano". De quoi donner confiance aux hommes de Patrice Garande même si la plus grande méfiance reste de mise, surtout à la lecture des statistiques du principal intéressé. Nivet compte déjà 6 buts et 7 passes décisives en Ligue 2 cette saison et sa relation avec Ghislain Gimbert permet aux protégés de Jean-Marc Furlan de pointer au pied du podium des meilleures attaques du championnat (4e).

Et quand en guise de conclusion on demande à Benjamin Nivet son avis sur l'avenir du SM Caen, sa réponse ne laisse pas place au doute : "Oui, Caen a largement les moyens de remonter. Ce serait même important car il y a tout pour. D'ailleurs, je l'avais ressenti au match aller et je le ressens encore aoujourd'hui, remonter a l'air d'être vraiment une question de vie ou de mort pour le club cette année". Un objectif podium dans lequel les Normands sont relancés en ce début d'année 2014 mais qui demeure encore incertain à 16 journées du terme de la saison. "Restera ensuite à passer le cap des 3 saisons d'affilée en L1, chose que nous n'avons jamais su faire avec notre génération et c'est un regret pour moi" a conclu un Benjamin Nivet toujours aussi professionnel et passionné et qui sera sans le moindre doute, un des plus grands dangers pour Malherbe vendredi soir.