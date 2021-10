Sortir dans la Manche : mercredi 29 janvier

Jeudi soir le Normand Franck Dubosc joue son nouveau spectacle "Franck Dubosc à l'état sauvage" au Zénith de Caen.

Dans le cadre du festival CinéMovida à Cherbourg, assistez à la conférence sur "Les relations entre l'Espagne et l'Algérie" à la Maison de l’étudiant pour comprendre la jonction entre ces 2 pays. Ca débute à 18h. Profitez-en également pour admirer l'exposition sur Cuba proposée par Richard Menant. Il a capturé des tranches de vie dans une société castriste depuis 1959.

Ce mercredi après-midi allez à faire un tour au marché bio à Avranches, c'est sous les petites halles, face à l'hôtel de ville. Vous y trouverez du pain et des viennoiseries, des fruits et légumes, de la viande et du fromage et d'autres produits du terroir pour satisfaire vos papilles. C'est ouvert de 16h à 19h30.

