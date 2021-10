Forum des métiers : 2 jours pour éclaircir l'avenir

Depuis le 20 janvier, les élèves des classes de terminale sont invités à formuler leurs voeux d'orientation sur le portail "admission post-bac", pour la suite de leurs études. Ils seront évidemment nombreux au rendez-vous du Forum des métiers et des formations du Cotentin, qui débute mercredi 29 janvier à Cherbourg. Mais ces deux jours consacrés à l'orientation sont ouverts à l'ensemble des lycéens, des collégiens, mais aussi des étudiants et adultes qui souhaitent se réorienter ou se reconvertir.

16 pôles d'activités, 80 métiers représentés, 47 formations... Près de 6000 visiteurs devraient parcourir les 5500 m2 de la Grande Halle de la Cité de la Mer cette année. Fabrice Fléchet, nouveau président de l'association Carrière 2000 qui organise le forum, était l'invité de Tendance Ouest samedi 25 janvier :

Pratique : 26e forum des métiers et des formations du Cotentin, mercredi 29 et jeudi 30 janvier, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30, dans la grande halle de la Cité de la Mer. Entrée libre et gratuite.