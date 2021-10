La Ligue de Basse-Normandie reporte les rencontres de ce week-end

En raison des conditions climatiques et des arrêtés municipaux, la Ligue de football de Basse-Normandie, et ses trois Districts, Manche, Orne, Calvados, ont décidé de reporter toutes les rencontres seniors et jeunes ayant lieu sur leur territoire à compter de la Division d'Honneur Régionale (DHR).

Seules restent maintenues les rencontres de DH Seniors et de DSR Seniors de Ligue ainsi que les rencontres de Futsal se disputant sur le territoire de la Basse-Normandie.

A noter que le District de la Manche conserve ses matches de Challenge U18 et U15.