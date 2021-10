50129. Rythmes scolaires : une manifestation à Cherbourg

Le Collectif des parents, enseignants et personnels municipaux du nord-Cotentin appelle à une nouvelle mobilisation contre le décret Peillon samedi 25 janvier, à 10h30, devant la mairie de Cherbourg.

Les syndicats FSU, CGT Education, Snudi-FO et Sud-Education poursuivent leur combat contre l'application de la semaine d'école à 4 jours et demi. "Nous dénoncons le décret Peillon parce qu’il occulte les véritables questions de l’école (effectifs, maîtres Rased, programme...) et n’avance que le seul aménagement de la semain,e sans tenter de résoudre les inégalités sociales, territoriales..." indiquent-ils.

Source d'inquiétude : les TAP, temps des activités péri-éducatives, dont chaque école organise la répartition. "Nous constatons des durées inférieures à 30 minutes ! On se pose légitimement la question de la pertinence et de la qualité de ces temps." Les manifestants dénoncent aussi la contribution financière demandées aux familles pour la mise en oeuvre de ces TAP sur certaines communes. Ils craignent que les inégalités ne se creusent entre les enfants qui iront aux TAP et ceux qui resteront à la maison.

Enfin, le collectif alerte aussi sur les contrats précaires des animateurs, dont certains n'excèderont pas 3 heures par semaine.