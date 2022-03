Accord sur l'emploi : 800 personnes défilent à Cherbourg

800 personnes étaient réunies mardi 5 mars à Cherbourg selon la police, 1.600 selon les syndicats. Un rassemblement en réponse à l'appel national de FO et la CGT, rejoints par la FSU et Solidaires, à manifester contre l'accord pour la sécurisation de l'emploi.

Cet accord, signé le 11 janvier par le patronat et les syndicats CFDT, CFE-CGC et CFTC, prévoit notamment une plus grande facilité de licenciement, ou le droit pour une entreprise en difficulté de baisser ou d'augmenter le temps de travail sans contrepartie. Les manifestants estiment que le texte est en défaveur des travailleurs et va accroître la précarité.

Code du travail sur une potence

A Cherbourg, le cortège a défilé Quai de Caligny, Quai Alexandre III, Boulevard Mendès-France, Boulevard Schumann, rue Albert Mahieu, s'arrêtant au passage devant Pôle Emploi et le tribunal administratif.

Les manifestants ont porté un code du travail, pendu à une potence. L'accord du gouvernement prévoit en effet une modification du code du travail. Il sera examiné demain en Conseil des ministres.

Ci-dessous le parcours de la manifestation