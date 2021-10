Limitation de vitesse sur les routes : 40 Millions d'automobilistes dénonce la méthode

Expérimenter la limitation de la vitesse à 80km/h sur les routes secondaires : c'est ce qu'envisage le ministre de l'Intérieur Manuel Valls, comme il l'a annoncé mercredi sur la chaîne BFMTV. Une déclaration qui passe très mal pour les membres de l'association 40 millions d'automobilistes, comme son représentant dans le Calvados, Francis Levavasseur, qui dénonce à la fois la forme, et le fond :

L'association 40 millions d'automobilistes qui lançait mercredi un site Internet participatif du nom de "Raconte-moi ta ville", et avec l'objectif d'influencer les personnalités politiques en ce début de campagne municipale... Le site recueille le ressenti des automobilistes sur la politique menée par leur municipalité en ce qui concerne la circulation automobile, et demande de noter les villes selon 6 critères. Une façon de mettre en avant les points forts de chaque ville, et de pointer du doigt leurs points faibles...