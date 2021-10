50129. Municipales : les candidats de l'UMP en meeting à Cherbourg

Les candidats de l'union UMP-Chasse Pêche Nature et Tradition - Modem aux mairies de Cherbourg-Octeville, Tourlaville et Equeurdreville-Hainneville organisent jeudi 23 janvier un meeting, qui portera notamment sur la politique communautaire.

David Margueritte, Hervé Feuilly et Eddy Saget seront soutenus pour l'occasion par Philippe Gosselin, député UMP de Saint-Lô, mais aussi par deux personnalités nationales : Frédéric Nihous, Président de CPNT et candidat à la présidentielle de 2007 et Bruno Beschizza, ancien secrétaire général d'un syndicat de police et désormais secrétaire national de l’UMP, en charge des questions de sécurité.

Pratique : meeting dès 19h à la salle Chantereyne, Cherbourg