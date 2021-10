Il est Norvégien et s'est retrouvé sur le circuit profesionnel depuis 2006. Un style de saut à ski unique et quelque peu atypique. Anders Jacobsen aime se démarquer dans sa technique, il adore partager ses émotions avec ses proches et le public.

Grâce à la technologie d'une caméra embarquée il nous montre le déroulement d'un saut de A à Z. Il faut quand même avoir le coeur bien accroché...