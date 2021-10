Voyage au centre de la terre

Coiffé d'un casque pour se protéger de la voûte parfois basse des galeries, le visiteur part pour une aventure extraordinaire, sur les traces des hommes venus à la fin du XIXème siècle creuser le sol et extraire l'ardoise.



D'autres animations présentes tous les aspects de monde souterrain, tour à tour ludique, sportif, anecdotique, historique.





Le Souterroscope des Ardoisières convient à toutes les générations. Certains seront émerveillés par " l'architecture en creux " d'immenses cathédrales souterraines. D'autres seront plus sensibles aux connaissances scientifiques que le site apporte sur le monde souterrain, le cycle de l'eau et le chemin géologique.



Pratique : route de St Lô Caumont l'Eventé. Tél. 02 31 71 15 15 ou www.souterroscope-ardoisieres.fr





Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire