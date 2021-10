Dania Gio sera dans les Anges de la téléréalité

En effet la jeune chanteuse intègre la nouvelle saison des Anges de la Télé-Réalité en Australie, en qualité « d'ange anonyme » et ne sera pas face aux normands pour chanter dans une semaine.

Un ange anonyme, mais qui a déjà sortie des titres notamment sur label participatif de My Major Company et fait la une de nombreux médias.

Coïncidence de la programmation du Tendance Live, Maude, la chanteuse de « Love not money » avait aussi participer à l'émission l'année dernière, en tant "quange anonyme" mais, elle, sera bien là ce samedi 25 janvier à Alençon avec aussi Mickaël Miro, Noa Moon, As Animals, Elephant, Saint Michel, Dj Assad, Ycare, Muttonheads ou encore Da Silva et ses musiciens.