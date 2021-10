Anthony "crieur" à ses heures

Le jeune homme de 24 ans travaille depuis un an et demi pour Tendance Ouest. “Je travaille chaque samedi de 11h à 14h puis de 15h à 18h, sur deux sites différents : la place Saint-Marc et la place du vieux Marché”. Avant de commencer sa journée, Anthony se rend à la rédaction où il récupère les clés lui permettant d’aller chercher les journaux, rangés dans un local. “Ensuite, je récupère ceux que je dois distribuer et je me rends sur le lieu que l’on m’a fixé”.

En un an et demi, Anthony a su fidéliser sa clientèle. “Le samedi matin, ce sont souvent les mêmes personnes qui viennent me demander le journal. Elles me connaissent et m’apprécient”, se réjouit cet étudiant en Ressources Humaines. Son métier ? Anthony l’aime beaucoup. “Cela m’a permis d’acquérir une aisance relationnelle et dans mes études, l’aspect communicatif est important”. En tout, Anthony distribue presque 1 000 journaux chaque samedi. “Et il m’arrive de terminer plus tôt, si je suis rapide”, se flatte le jeune homme.