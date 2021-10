Nécrologie : François Solignac-Lecomte est mort

"Il aura été un des acteurs importants de la vie publique caennaise et départementale", a rappelé Philippe Duron, l'actuel maire de Caen. "Il fut un président impliqué du syndicat mixte de transports en commun de l’agglomération caennaise et y fit adhérer le Conseil général, ce qui était visionnaire et courageux. Il fut également un partisan convaincu du tramway sur pneu".

"Il est de ceux qui ont consacré une partie de leur vie à notre ville et y ont laissé leur empreinte", ajoute la conseillère générale, Sonia de la Provôté, aussi candidate centriste à la mairie de Caen en mars prochain. "On lui doit entre autres la création de la Folie-Couvrechef, la réhabilitation du Quai Vendeuvre, la modernisation du réseau de transport en commun de l'agglomération... Autant de projets qui ont dessiné le Caen d'aujourd'hui et préparé le Caen de demain".