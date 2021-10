A Caen, le phénomène des bières "spéciales" fait des émules

Le nom est sur toutes les lèvres des Caennais à l’affût de nouveautés : avant même son ouverture, le 12 décembre dernier, le bar “Le Trappist” faisait mousser les réseaux sociaux. Depuis, le vaste estaminet ne désemplit pas. Son parti-pris ? Faire découvrir les bières de spécialité belges. Elles sont souvent plus fortes et au goût plus prononcé que les blondes légères à grande diffusion. A l’origine de l’entreprise, Stéphane Dubreucq, déjà propriétaire de deux établissements similaires au Havre et à Rouen, avait beau s’attendre à un certain engouement, il ne l’imaginait pas “à ce point-là”. “Nous faisons un métier que personne d’autre ne fait à Caen”, justifie Clément, l’un des deux responsables du bar. “Ce choix de bières et cette ambiance typiquement bar belge manquait vraiment...”

“On boit moins, mais mieux”

Quelques années auparavant s’était déjà installé, rue Montoir Poissonnerie, “Le Chef Raide”, petit bar de quartier. Convaincu du potentiel de ces bières spéciales, Frédéric Bailly avait investi tout ce qu’il avait dans son affaire. Trois ans après l’ouverture, leur essor ne fait plus de doutes : en 2013, 36 000 litres s’y sont écoulés... soit 80% du chiffre d’affaires de l’établissement. D’autres bars, comme le pub irlandais O’Donnell’s, sur le port, ou l’Orient Express, rue du 11 novembre, s’engouffraient aussi dans la brèche en ajoutant d’autres marques à leur carte.

Pour l’ensemble des acteurs du marché, la bière suit la même tendance qu’a connu le vin ces dernières décennies : “on boit moins, mais mieux”, témoigne par exemple François Anne, qui approvisionne en bières près de 300 établissements caennais pour le distributeur Proxi Boissons. “Le marché de la bière est en baisse, et seules les ventes de bières de spécialité sont sur une pente ascendante : elles représentent 35% de notre débit, contre 10% environ il y a 10 ans...”

La distribution s’étoffe

Présent depuis neuf ans dans le paysage caennais, le caviste La Case à bières a fait partie des précurseurs. “Au départ, on nous regardait comme des Ovni”, confirme le responsable de l’affaire, François Planchenault. “Maintenant, le produit est à la mode et il arrive même que certains bars PMU nous contactent pour distribuer, eux aussi, des bières de spécialité !” Devant cet engouement, l’enseigne s’est agrandie en 2011, étoffant sa gamme de 150 références supplémentaires pour un total de 500 marques.

A quelques dizaines de mètres seulement, une autre enseigne, “V & B”, s’est aussi créée début décembre. Les bières belges, allemandes et autres curiosités y pèsent pour un tiers des produits. “Elles devraient rapporter 300 000 € de chiffre d’affaires”, espère Julien Rouelle, l’un des deux gérants associés. Persuadé du potentiel de développement, l’homme envisage à terme d’ouvrir un deuxième établissement à Caen. Signe ultime de démocratisation, les bières de spécialité, si discrètes auparavant, ont depuis peu colonisé les étals de la grande distribution...





Les temples caennais de la bière

- Le dernier-né : Le V&B, route de Paris à Mondeville, sera inauguré jeudi 23 janvier à partir de 17h. Tél. 02 31 34 74 10.

- Le plus gros buzz : Le Trappist, 56 quai Vendeuvre. A suivre sur Facebook.

- Le plus confidentiel : L’Academy Café, 3 rue Saint-Sauveur. Tél. 02 31 39 81 78.

- Le plus spacieux : L’Orient Express, 24 rue du 11 novembre. Tél. 02 31 72 81 64.

- Le plus intimiste : Le Chef Raide, 7 rue Montoir-Poissonnerie. Tél. 02 31 91 61 57.

- Le plus irlandais : O’Donnell’s irish pub, 20 quai Vendeuvre. Tél. 02 31 85 51 50.

- Le plus polyvalent : La Case à bières, 52 route de Paris à Mondeville. Tél.02 31 72 84 59.

- Le plus artisanal : Les 3 Brasseurs, Zone de l’Etoile à Mondeville. Tél. 02 31 35 49 49.

- Le local de l’étape : Le Mozzies, 22 rue du 11 novembre. Son propriétaire, Ross Tapp, a créé sa marque, la “Kékette”.