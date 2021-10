Une centaine d'agents manifeste devant le Conseil général de la Manche

Réunis par une intersyndicale rassemblant CGT, FO, CFDT et FA-FPT, ils protestent contre l'augmentation du temps de travail et dénoncent "le début d'une flexibilisation à outrance du travail". Ils veulent revenir "au temps de travail officialisé par un protocole signé en 2001."

La manifestation a conduit à l'annulation des voeux du président du Conseil général Jean-François Le Grand. Ce dernier a par ailleurs appelé les organisations syndicales a "retrouver enfin le chemin de la responsabilité et à accepter le dialogue sur ce projet de réforme" estimant qu'il en "va de l’intérêt des agents du Département". Il a également précisé que "le passage de 55 jours de congés par an à 50 jours correspond à une mise en conformité avec la loi et fait suite aux préconisations prononcées par la Chambre régionale des comptes qui presse le Conseil général à cette réduction.