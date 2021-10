Sortir en région : mercredi 15 janvier

CALVADOS

Découvrez myfrenchfilmfestival ! Un festival de cinéma entièrement sur internet.

Vous pourrez voir le film Les parapluies de Cherbourg de jacques Demy gratuitement le jour du lancement du festival, vendredi 17 janvier, en vous connectant sur myfrenchfilmfestival.com.



L'acteur normand Franck DUBOSC sera ce mercredi à l'UGC Ciné-Cité de Mondeville, pour vous présenter en avant-première le film FISTON. Une comédie sur la séduction dans laquelle il partage l'affiche avec Kev Adams.

C'est à 20h à l'UGC Mondeville suivie d'une rencontre avec Franck Dubosc.



Ron is Back !Hommage aux Beatles en jazz acoustique à Caen, avec piano, contrebasse et batterie. RDV à 21h à El Camino à Caen.



Et puis de la danse à Falaise, Queen Kong : des rires, des cris et des pleurs mélangés comme dans les cours de récréation.

On retrouve un monde avec le goût de l’enfance, d’une certaine insouciance, une liberté d’être, de se mouvoir, de s’inventer, de retrouver le chemin d’une certaine sauvagerie. A voir en famille, à partir de 7 ans au forum de Falaise dès 16h.

MANCHE

Venez voir la pièce Cosmos ce mercredi soir au théâtre à l'italienne de Cherbourg. Alors qu’il doute du sens qu’il doit donner à sa vie, Witold, le narrateur, marche en pleine campagne. Soudain, la vision incongrue d’un moineau pendu dans les branchages le fait basculer dans une introspection abstraite.

Cette œuvre à codes se construit autour de l’obsession de vouloir comprendre l’énigmatique. Joris Mathieu enchevêtre le concret et l’imaginaire, et fait danser réalité charnelle et illusions d’optique grâce aux miracles de la technologie.

Le plateau se transforme en fantastiques machines à merveille qui nous ensorcellent. C’est jusqu'à samedi à 19h30 .



Demain jeudi, RDV à Saint Lô pour une lecture spectacle. Les Hauts-parleurs proposent d'entendre un choix de textes classiques,contemporains, grinçants ou chargés d'émotion qui composeront des portraits de famille assez inattendus. Ce sera au théâtre roger ferdinand à 20h30.

ORNE

Le 6ème open de tennis de Bagnoles de l'Orne se déroule en ce moment et jusqu'à dimanche. La petite balle va aller très vite sur les terrains du tennis club de Bagnoles, Rendez-vous toute la semaine, l'entrée est gratuite.



Aujourd'hui démarre le cycle de cours de paléographie pour les initiés proposé par les archives départementales de l'Orne. Ils sont destinés à tous ceux qui souhaitent approfondir la pratique de la lecture de documents anciens. Toute l’année, les Archives départementales de l’Orne, service du Conseil général, proposent des cours et ateliers à tous ceux qui souhaitent découvrir et explorer les archives, et profiter pleinement des ressources qu’elles contiennent pour mener une recherche généalogique, l’étude d’un monument, d’un village... Cycle pour les initiés axé sur des textes des XVIe et XVIIe siècles et pour autre moitié sur la transcription du plus ancien registre paroissial du département, en 10 séances à compter du mercredi 15 janvier 2013 de 17h15 à 19h (une séance tous les quinze jours).



Par hasard et pas rasé, un spectacle demain jeudi à Mortagne au Perche. Voyage musical dans la peau de Gainsbourg. Philippe Duquesne alias Francky joue et chante celui qui défraya la chronique et laissa à jamais son empreinte dans le monde de la chanson. 3 musiciens, 2 choristes et 1 chanteur désabusé écument les boites de jazz et dîners-concerts en jouant sur commande. Ce soir là, ils s’attaquent au répertoire du grand Serge.Par hasard et pas rasé, un cabaret-théâtre qui enchaîne les tubes Black Trombone, Harley Davidson ou encore La Javanaise. Un hommage classieux au génie musical. C'est demain jeudi à 20h30.