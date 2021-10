Nous allons parler aujourd'hui d'une comédie saupoudrée d'action « Kiss & Kill » avec Katherine Heigl et Ashton Kutcher.

Alors que Jen , en vacances sur la Côte d’Azur, se remet à peine d’une rupture, elle fait la connaissance de l’homme de ses rêves, le beau Spencer . Trois ans après cette rencontre, Spencer et Jen sont de jeunes mariés heureux à la vie paisible. Mais tout bascule le jour où un mystérieux tueur cherche à éliminer Spencer. Jen découvre alors que son mari a travaillé pour les services secrets , un détail qu’il n’avait jamais pris la peine de mentionner.

Un film qui a quand même un gros problème: la crédibilité de son acteur principal. Ashton Kutcher ne nous permet pas de croire qu'il est agent secret. Le voir se battre et essayer de survivre est vraiment ridicule. C’est pourtant là le sujet du film: un homme se retrouve rattrapé par son passé et doit échapper à tous les tueurs à gages qui veulent sa peau, tout en préservant sa femme.

Du coup les scènes d'action sont inintéressantes et presque ennuyeuses. Katherine Heigl est drôle dans la 1ère partie du film mais son rôle s'efface ensuite donc elle ne pourra à elle seule nous inciter à voir le film.

Ce long métrage manque cruellement de rythme, on attend un long moment que ça démarre et lorsque c'est fait nous ne sommes pas transportés, on attend finalement que ça passe.

Kiss & Kill, un film très moyen, depuis mercredi au cinéma.