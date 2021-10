50129. Politiques, hôpital, CCI... les dates des voeux à Cherbourg

Comme chaque année, elles ponctuent le mois de janvier : les cérémonies des voeux de la nouvelle année.

En cette année d'élections municipales, les citoyens seront particulièrement attentifs aux voeux des hommes politiques. A Cherbourg, le premier à venir auprès des électeurs sera David Margueritte, candidat de l'union UMP-Modem-CPNT, jeudi 9 janvier à 18h30, pour une galette des rois à la gare maritime. Le maire PS sortant, Jean-Michel Houllegatte, devrait mener cérémonie commune avec la députée Geneviève Gosselin-Fleury et le président de la communauté urbaine André Rouxel, à la fin du mois de janvier. D'ici là, il présente sa carte de voeux animée, axée sur le renouvellement urbain de Cherbourg. La communauté de communes de la Hague présente elle aussi ses voeux par internet, en vidéo.

A Equeurdreville-Hainneville, le maire PS sortant Bernard Cauvin invite ses concitoyens le vendredi 10 janvier, à 18h, à l'Agora.

Autre homme politique, Laurent Beauvais, président socialiste du Conseil régional de Basse-Normandie, se livrera le jeudi 30 janvier, à 18h, à l'Abbaye aux Dames à Caen.

Les industriels d'EDF aussi

L'équipe de Direction du CHPC, le Centre hospitalier public du Cotentin, présentera ses voeux le 20 janvier sur l'antenne de Valognes et le lendemain à l'hôpital Pasteur. Pour la Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg, le rendez-vous est donné le 16 janvier, à la Cité de la Mer. Enfin, les industriels des centrales et de l'EPR de Flamanville se réuniront à la galerie d'art le Point du Jour le 24 janvier.