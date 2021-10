Il vole la caisse d'un tabac-presse à Saint-Etienne-du-Rouvray

Lorsqu'il entre dans le tabac-presse La Civette dans le quartier du Madrillet de Saint-Etienne-du-Rouvray vers 19h10 hier soir, deux clientes sont présentes. La gérante est derrière la caisse tandis que le gérant est dans l'arrière-boutique.

L'homme au visage masqué à l'aide d'une écharpe et d'une capuche agresse la gérante avec un fusil et lui réclame la caisse. Il repart avec une centaine d'euros et deux paquets de cigarettes.

Police secours est intervenue et recherche activement l'homme qui a pris la fuite. L'enquête a été confiée à la Brigade Criminelle de la Sûreté Départementale.