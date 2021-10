Festival Rast'art à Sannerville

Le Rast'art festival est une grande première à Sannerville (à 10min de caen). Découvrez la culture et la musique reggae avec forcément des concerts mais aussi de nombreuses animations et stands présents sur place.

Les enfants y sont donc les bienvenus ainsi que toute la famille, jeunes et moins jeunes.

Le camping est là pour profiter des 3jours sur place.

Entrée gratutie, jusqu'à 19h et seulement 2¤ ensuite.

Tous les renseignements sur http://collectifrastart.free.fr/site/ACCUEIL/index.php ou http://www.myspace.com/collectifrastart

