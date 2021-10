Rouen : des ados saccagent un magasin du quartier Grammont

Les policiers de la Brigade anti-criminalité (BAC) sont intervenus aux environs de deux heures du matin, mercredi 1er janvier, pour un cambriolage particulièrement agressif commis avenue de Grammont, à Rouen, dans le magasin Secorest, qui commercialise du matériel de cuisine et de restauration. Certains des jeunes adolescents, âgés de 13 et 14 ans, auraient même tenté d'y mettre le feu, d'après la police, mais en vain. Un autre aurait également tenté de prendre la fuite à bord du véhicule de l'entreprise Secorest. Au final, trois jeunes ont été interpellés. L'un d'eux sortaient à peine de garde à vue. Une partie de la vitrine du magasin est aujourd'hui détruite, ainsi que du matériel à l'intérieur, sans compter la marchandise volée et dispersée dans le quartier.