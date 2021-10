Toutes vos idées sorties du week-end autour de Caen

Eugène Onéguine à l’UGC

Ce spectacle, filmé à Salzbourg, est issu du roman de Pouchkine, et raconte l’histoire d’un jeune dandy sans but, perdu dans ses histoires d’amour.

Jeudi 9 janvier à 19h30 au cinéma UGC de Mondeville. Infos sur www.vivalopera.fr.

Vivaldi à la Gloriette

Les Musiciens du Paradis, accompagnés et dirigés par le contre-ténor Damien Guillon, célèbrent le génie de Vivaldi à travers deux chefs-d’oeuvre de musique sacrée.

Mardi 7 janvier à 20h à l’église Notre-Dame de la Gloriette. Billets au 02 31 30 48 00.

Du théâtre caennais à Louvigny

Carlax, auteur de romans policiers, rencontre Christine Cambremer, commandant de police. “Pièges à convictions” raconte leur confrontation et leurs confidences.

Samedi 4 janvier à 20h30 à la salle des fêtes de Louvigny. Précisions au 02 31 75 10 61.

Concert-test sur la Presqu’île

OK Podium est de retour ! Cette semaine, le duo “psyché-punk” Indigène présente son travail en cours. Il testera sa performance sur son public.

Samedi 11 janvier à 18h30 à la Fermeture éclair, quai Caffarelli. Tél. 02 31 83 20 35.

Le vieil homme et la... mémoire

“Lendemains de fête” : un vieil homme se remémore sa vie et ses différents âges comme il peut, mêlant ses vrais souvenirs à des visions fantasmées et imaginaires.

Mardi 7 (20h30) et mercredi 8 janvier (19h30) au théâtre d’Hérouville. Infos sur 02 31 46 27 29.

Rome, comme autrefois

Il reste encore de nombreux vestiges de la Rome antique : et si tout était resté intact ? Ce mercredi, visitez le temple de Claude, virtuellement reconstitué.

Mercredi 8 janvier à 18h30 à l’amphithéâtre de chimie, Campus 1. Infos au 02 31 56 62 38.

Les derniers jours de fêtes de fin d’année !

Noël est déjà loin et les fêtes se sont achevées, mais il reste encore à Caen une ambiance de fin d’année. Profitez-en jusqu’au 5 janvier. Place du théâtre, la patinoire est encore là! C’est aussi le cas du spectacle d’illumination “Une toute petite histoire de la lumière”, à l’Hôtel de Ville. L’expo “Un Noël fantastique chez les Noé” est toujours à l’affiche du Parc des expositions. Au cinéma Lux, le festival Enfants des cinés poursuit sa programmation.

Jusqu’au 5 janvier sur les places du théâtre et de la République, esplanade de l’Hôtel de Ville, au cinéma Lux comme au Parc-expo de Caen.

Le cirque Borsberg ne s’arrête plus.

Le plus normand des cirques poursuit ses représentations traditionnelles de fin d’année avec son spectacle “Sensations”.

Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 janvier à 16h, dimanche 5 à 11h et 16h, mercredi 8 à 17h. Samedi 11 janvier à 14h et 17h, et dimanche 12 à 15h au complexe Mendès-France, à Ifs. Tél. 06 15 26 44 97.

L’art contemporain s’invite à la gare

Pour les 30 ans des FRAC, 30 gares françaises accueillent des oeuvres issues des collections des Fonds régionaux d’art contemporain. L’objectif est de porter la culture au plus près du public, la gare de Caen expose le travail de cinq artistes aux voyageurs et passants. Une sculpture, deux peintures et trois photographies sont ainsi installées. Promenez-vous à travers le travail de ces artistes contemporains aux modes d’expression et aux propositions aussi variés qu’étonnants. Guillaume Pilet se réapproprie l’histoire de l’art. Bernard Quesniaux tente lui de refaire l’histoire avec sa sculpture. Eric Madeleine interroge différentes situations liées à la ville et à son architecture à travers la photographie. Florence Paradeis propose des instants en suspens. Philippe Decrauzat se joue de nos sens, avec ce «S» qui a l’air en mouvement sur le mur. Pratique. Jusque fin janvier 2014, en gare de Caen. www.gares-connexions.com.