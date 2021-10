Le Vélocipède, place Saint-Sauveur

D'autant que l'établissement semble prendre plaisir à brouiller les pistes. En arrivant sur la place Saint Sauveur, la brasserie a une allure certaine de pub irlandais avec ses enseignes à la harpe Guiness et son style boisé vert et rouge. On entre. L'intérieur est cosy, banquettes de simili cuir rouge et atmosphère un peu sombre. Du genre tanière discrète pour un déjeuner entre amis. En s'avançant davantage, on découvre l'ensemble du restaurant, vaste et bas de plafond mais peu bruyant. Plutôt étonnant, compte-tenu du monde qui s'y attable tous les midis. Au menu, une carte classique, avec ses traditionnelles entrées, viandes rouges , poissons et spécialités. Et un côté italien dans ses moins classiques bruschettas et pâtes.



Bon rapport qualité/prix

Des salades bien garnies et appétissantes entre 8,80 euros et 10,50. Des plats copieux du terroir à 11 euros : tripes au cidre ou andouillette sauce moutarde (à l'ancienne, bien sûr). Le plat du jour est à 7,90 euros et peut être combiné dans deux menus autour de 10 euros. En dessert, le choix est donné entre glaces, les habituels gâteau, tarte, crème, ou crêpe sucrée. Une cuisine à l'image du vélocipède : authentique et curieux.

Pratique : 02 31 85 74 34. Fermé le dimanche.



