Retour sur une année 2013 riche en évènements à Rouen

Lubrizol, la grande frayeur

Dans notre numéro du 24 janvier. “Rouen reniflé par plus de 10 millions de personnes de Paris à l’Angleterre. Ce n’est pas un match de Coupe de France mais bien un nuage nauséabond qui a propulsé Rouen sous le feu des projecteurs” le lundi 21 janvier. Accident semble-t-il sans gravité puisque, selon l'usine Lubizol classée SEVESO, les gaz émis n'étaient pas toxiques. Il aura fallu plusieurs jours pour neutraliser les 35 tonnes de mercaptan dont une mauvaise manipulation avait entraîné l'echappement d'un véritable nuage malodorant .

L’US Quevilly fête ses 110 ans

Dans notre numéro du 2 mai. “Un attachement au club, un amour du maillot hors du commun, si éloigné des millions et du star système du football pro”. “Le plus beau club amateur de France, petit poucet, glorieux multirécidiviste de la Coupe de France”. “J’ai vécu des années fabuleuses de camaraderie, sans souci du lendemain” raconte Jean Claude Lemaire, “Aujourd’hui, je crois que quelque chose se transmet toujours”.

L’église St Maclou retrouve sa splendeur

Sur notre site internet, le 16 septembre. “Les échafaudages et les palissades en bois qui cachaient depuis septembre 2011 l’église Saint-Maclou sont presque tous démontés. Se révèle enfin toute la beauté restaurée de ce bijou de pierre, considéré à juste titre comme l’une des plus belles églises gothiques de France”. “Des dizaines d’ouvriers spécialisés se sont attelés à nettoyer la pierre, restaurer les scultpures déteriorées et offrir une nouvelle toiture. L’édifice de style gothique flamboyant fut construit entre 1437 et 1517”.

Armada, la folie sur les quais

Dans nos numéros des 6 et 13 juin. “On peut dire que le dieu Eole a gâté cette sixième édition de l’Armada, en poussant sans dommage la quarantaine de navires vers les quais de Rouen et, surtout, en chassant les nuages froids”. “Notre salaire, c’est de voir les gens heureux”, explique Didier Mailly qui fait partie des 300 bénévoles sur le pied de guerre pour faire de l’Armada une fête hors du commun. A 68 ans, Patrick Herr, président de l’association et fondateur de l’Armada, cède sa place avec “un petit pincement au coeur”.