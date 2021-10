Pôle Emploi : + 5,6% d'inscrits depuis un an

Après une légère baisse au mois d'octobre 2013, le chômage repart à la hausse en France avec 17 800 demandeurs de plus inscrits en catégorie A, c'est à dire ceux qui n'ont aucune activité, en novembre 2013.

+2,6 % dans l'Orne

La Basse-Normandie comptait à la fin novembre 65 620 demandeurs d'emplois inscrits en catégorie A, ce nombre augmente de 0,7% par rapport à la fin octobre. Sur un an, il est en hausse de 3,6%. Toutes catégories confondues, notre région compte 110 771 personnes inscrites à Pôle Emploi, soit une hausse de 5,6% en un an.

Par département, la hausse est plus contenue dans le Calvados (+0,4%) et la Manche (+0,2%). On ne peut pas en dire autant pour l'Orne, qui voit le nombre de chômeurs sans aucune activité augmenter de 2,6%.