Tempête Dirk : Orange répare les pannes en Haute-Normandie

"Les fortes rafales de vent de cette nuit sur tout l’ouest de la France ont provoqué des dégâts localisés à quelques sites. L’impact actuellement constaté est moindre que celui de la tempête Christian d’octobre puisque moins de 5% des équipements fixes et mobiles ont été endommagés", explique Orange, dans un communiqué. "Pusieurs antennes relais et centraux téléphoniques sont privés d’alimentation électrique". En Seine-Maritime, la commune du Mesnil-Réaume, au nord du département, est ainsi privée de téléphonie fixe et internet, tout comme Ecardenville-sur-Eure, dans le département voisin.

"La totalité de nos équipes et moyens techniques est mobilisée sur ces secteurs. Leur mission est de déployer des groupes électrogènes de secours sur les sites à cours de batteries. Une reconnaissance visuelle est en cours afin d’inventorier d’éventuels dégâts supplémentaires afin de procéder à la remise en état", précise Orange qui "invite ses clients qui en ont la possibilité à signaler un éventuel dysfonctionnement" par internet au 1013.fr