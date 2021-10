Tempête, l'alerte orange relayée par la préfecture de la Manche

A son passage le vent de sud à sud-ouest se renforce nettement et s'accompagne de rafales de 90 à 110 km/h dans les terres et de 100 à 120 km/h sur le littoral (jusqu'à 140 km/h sur les côtes de la Manche). Les vents les plus forts sont prévus vers le milieu de nuit de lundi à mardi. A noter également que les cumuls de pluies pourront atteindre jusqu'à 50 millimètres localement.

Un appel à la prudence

A titre préventif, il est fortement conseillé d’avoir une attention particulière pour toutes les installations temporaires, notamment les décorations et illuminations mises en place à l’occasion des fêtes de Noël. Veillez également à limiter vos déplacements et à rester prudents sur les routes surtout si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent. Plus généralement, restez à l’écoute des messages de Météo France via les médias.