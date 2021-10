Mgr Descubes, archevêque de Rouen : "Ne rêvons pas de revenir à un âge d'or"

"Nous souhaitons tous que cette nouvelle année soit plus heureuse que celle qui se termine encore trop dominée par les conséquences humaines de la crise : avenir incertain, chômage des jeunes et des séniors", débute l'archevêque, dans ses vœux. "Ne rêvons pas cependant d’une sortie glorieuse de cette période difficile. C’est à petit pas que se construira un avenir qu’il nous revient de prévoir mais que nous ne pouvons pas pour autant programmer. Ne rêvons pas de revenir à un âge d’or qui n’était pas aussi idyllique que nous le reconstruisons puisqu’il nous a conduits où nous en sommes aujourd’hui (...)".

"Au cours de l’année qui s’achève, nous nous sommes durement opposés sur des questions de société" poursuit, plus loin, Mgr Descubes. "Chaque partie en présence a pu s’exprimer mais pour autant avons-nous vraiment instauré un débat ? Il suppose en effet que chacun, sans renier ses convictions, soit convaincu que celui qui ne partage pas son point de vue, détient cependant une part de la vérité et qu’il lui faut y être attentif. La paix et la cohésion sociale sont à ce prix".

L'archevêque de Normandie surprend un peu plus, ensuite, en évoquant les rendez-vous électoraux, la clémence dont nous devons faire preuve, selon lui, envers l'Europe, et le centenaire du début de la guerre 1914-1918.

Ses vœux en intégralité à télécharger ci-dessous au format PDF