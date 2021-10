SNCF : le trafic reprend entre Caen et Cherbourg

Le trafic SNCF entre Caen et Cherbourg avait été interrompu dès 15h, lundi 23 décembre, après la chute d'un arbre sur la voie. Seul un train avait pu partir à 20h de Cherbourg. Une soixantaine de trains ont été affectés par cet incident.

Après avoir lancé des convois de reconnaissance à partir de 5h30 ce mardi matin, dans les deux sens, la SNCF a rétabli de façon progressive le trafic sur les rails. Un premier train a quitté Cherbourg à 8h30, un autre a quitté Caen à 9h.

Des cars ont assuré le trajet

Douze autocars de substitution ont assuré la liaison entre Cherbourg et Caen lundi 23 décembre, au moins deux ce mardi matin, partis à 5h45 de Cherbourg.

Un train Trouville-Deauville et un Paris-Le Havre ont en outre dû être annulés mardi matin à cause d'arbres sur la voie et un Granville-Paris affichait une heure vingt-cinq de retard.

Plus d'infos sur le site de la SNCF.