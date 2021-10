Contrôles renforcés sur les routes pour les fêtes

Le trafic sera dense ce samedi 21 décembre sur les routes de Normandie, avec les départs pour ce congé de Noël. Bison Fûté a classé ce samedi après-midi en Orange.

Sur le bord des routes, les préfectures des départements bas-normands annoncent un renforcement des contrôles des règles élémentaires de sécurité routière, vitesse, alcool, stupéfiants, téléphone au volant….

Vendredi après midi, sur la RN 174, a niveau de Saint-Lô, un contrôle de police et de gendarmerie a sanctionné, en seulement une heure, 9 automobilistes principalement pour des vitesses excessives.

deux conducteurs n'ont plus de permis de conduire. Ils roulaient à 163 et 162 km/h, vitesses retenues, 153 et 154 km/h au lieu de 110.

Des conditions de circulation qui seront difficiles samedi après-midi et en soirée avec un renforcement du vent. Des rafales de 80 km/h dans les terres, jusqu’à 100 km/h sur le littoral de la Manche.

Ces contrôles renforcés se dérouleront jusqu'au terme de ces fêtes de fin d'année.